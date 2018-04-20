أحلام تهاجم جائزة ” موريكس دور اللبنانية ” بسب ” هلا بالخميس “

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام ، جائزة موريكس دور اللبنانية لهذا العام، التي أٌقيمت أمس ، عقب الإعلان عن حصد أغنية ” هلا بالخميس ” للفنان السوري معين برغوث كأفضل أغنية خليجية لهذا العام .

وكتبت أحلام منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة “ يقولك في الموريكس دور فازت أغنية هلا بالخميس لمطرب سوري بأفضل أغنية خليجية.. عن جد يا عيب الشوم عليكم.. الأغنيه الخليجية هي الأغنية الأولى عربيًا وبلا منافس كلامًا ولحنًا وطربًا وفنًا وإذا السياسيين وغيرهم غنوها فمش كل شي بيقولونه السياسيين زين.. بلغتنا الخليجية ” .

وأضافت في منشور آخر: “ الأغنية الخليجية يعني فطاحلة الفن في الوطن العربي يا سادة يا موريكس دور وهذا استهزاء بالأغنية الخليجية مرفوض تمامًا، الأغنية الخليجية مع احترامي للفن في كل الوطن العربي يعني طلال مداح محمد عبده أبوبكر سالم عبدالكريم عبدالقادر عبادي الجوهر ومش هلا بالخميس ” .

