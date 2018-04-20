الوليد بن طلال يوجه رسالة لتركي آل الشيخ حول خصخصة الأندية

نواف السالم(صدى):

دعا الأمير الوليد بن طلال العضو الشرفي لنادي الهلال، اليوم الجمعة، بخصخصة الأندية في المملكة.

ووجه ” بن طلال ” رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، قائلًا : ” أخي المستشار تركي آل الشيخ؛ خصخصة الأندية طريقها للعالمية، خصخصة نادي الهلال طريقه للعالمية “.

يجدر الإشارة إلى أن الوليد بن طلال استقبل أمس أعضاء الهلال في الفريق الأول لكرة القدم، ورئيس النادي سامي الجابر؛ لتقديم التهنئة لهم بفوزهم بلقب الدوري.