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رجل يغتصب ابنته مع أصدقائه

رجل يغتصب ابنته مع أصدقائه
نيودلهي(صدى):

تجرد أب هندي من الرحمة ، وقام بتقديم ابنته ذات الـ 35 عاماً ، هدية إلى صديقيه لاغتصابها وشاركهما بالتعدي عليها .

وتعود الواقعة عندما تقدمت سيدة هندية ببلاغ للشرطة ضد زوجها تتهمه باغتصاب ابنتهما المتزوجة مع أثنين من أصدقائه .

وبسؤال الفتاة ، أكدت شكوى والدتها وروت الواقعة ، بأنها ذهبت إلى أحد المعارض في كاملابور ، وهناك ألتقيا بصديقين له ، ثم سلمها لهما وذهبوا بها بالقوة إلى شقة أحدهما ، وحبساها في الشقة لمدة 18 ساعة وقاموا بالتعدي عليها جنسياً ، كما أتى والدها وتعدى عليها ، وأثناء عدم وجود أحد بالشقة تمكنت الفتاة من الهروب إلى منزل والدتها وروت لها ما حدث وبدورها أبلغت الشرطة .

على الفور أصدرت النيابة العامة بقرار ضبط وإحضار الاب وصديقاه ، اللذين لازالوا هاربين .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 9 دقائق

ياربي وش هالأخبار الله لايبتلينا

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