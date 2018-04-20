رجل يغتصب ابنته مع أصدقائه

نيودلهي(صدى):

تجرد أب هندي من الرحمة ، وقام بتقديم ابنته ذات الـ 35 عاماً ، هدية إلى صديقيه لاغتصابها وشاركهما بالتعدي عليها .

وتعود الواقعة عندما تقدمت سيدة هندية ببلاغ للشرطة ضد زوجها تتهمه باغتصاب ابنتهما المتزوجة مع أثنين من أصدقائه .

وبسؤال الفتاة ، أكدت شكوى والدتها وروت الواقعة ، بأنها ذهبت إلى أحد المعارض في كاملابور ، وهناك ألتقيا بصديقين له ، ثم سلمها لهما وذهبوا بها بالقوة إلى شقة أحدهما ، وحبساها في الشقة لمدة 18 ساعة وقاموا بالتعدي عليها جنسياً ، كما أتى والدها وتعدى عليها ، وأثناء عدم وجود أحد بالشقة تمكنت الفتاة من الهروب إلى منزل والدتها وروت لها ما حدث وبدورها أبلغت الشرطة .

على الفور أصدرت النيابة العامة بقرار ضبط وإحضار الاب وصديقاه ، اللذين لازالوا هاربين .