بالفيديو.. مفحط يصطدم بشاحنة ويلوذ بالفرار تاركا ” المعزز ” مصابا في موقع الحادث

نايف السالم(صدى):

أظهر فيديو حادثة مؤلمة لمفحط يقوم بالتفحيط في مركز ملهم على الطريق السريع؛ مما أسفر في النهاية عن اصطدامه بشاحنة.

وتبين من مقطع الفيديو تهشم السيارة بشكل كبير، وسقوط أحد المرافقين للسائق – معزز- كما يتعارف عليه بين ممارسي الهواية الخطرة؛ وعلى الرغم من سقوطة إلا أن المفحط لاذ بالفرار على وجهة السرعة من موقع الحادث.

يجدر الإشارة إلى أن الأونة الأخيرة شهدت وقوع العديد من الحوادث المؤلمة؛ الناتجة عن تهور الشباب وممارستهم للتفحيط.