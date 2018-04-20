بالفيديو.. مفحط يصطدم بشاحنة ويلوذ بالفرار تاركا ” المعزز ” مصابا في موقع الحادث
أظهر فيديو حادثة مؤلمة لمفحط يقوم بالتفحيط في مركز ملهم على الطريق السريع؛ مما أسفر في النهاية عن اصطدامه بشاحنة.
وتبين من مقطع الفيديو تهشم السيارة بشكل كبير، وسقوط أحد المرافقين للسائق – معزز- كما يتعارف عليه بين ممارسي الهواية الخطرة؛ وعلى الرغم من سقوطة إلا أن المفحط لاذ بالفرار على وجهة السرعة من موقع الحادث.
يجدر الإشارة إلى أن الأونة الأخيرة شهدت وقوع العديد من الحوادث المؤلمة؛ الناتجة عن تهور الشباب وممارستهم للتفحيط.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 31 دقيقة
يستاهلون.. خزي وعذاب بالدنيا والآخره
… فعلهم من ضروب الإفساد بالأرض
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 28 دقيقة
لو كانت الدينا كرولا مليانه بزوره ونسوان كان قتلوا… الواجب تطبيق حد الحرابه بالمفحط والمعزز وخلوه يعززله بأن يقطع رأسه معه..
بريق شاهي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 25 دقيقة
حسبي الله عليه ونعم الوكيل هذه آثار المخدرات وإلا لا يمكن لشخص سوي فعل هذه الجريمة ومشاهدة صاحبه يانازع الموت ويفر ويتركه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله.
قال تعالى:-( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ).
الواقع[ عدد التعليقات: 6056 ] نشر منذ 19 دقيقة
متى يتم إعدام المفحط فجريمة القتل بالسيارة لا تختلف عن جريمة القتل بالسكين في النهاية جريمة مكتملة الأطراف والأدوات