القضاء الأمريكي يرفض ترحيل معتقل ” سعودي – أمريكي ” إلى المملكة.. لهذا السبب

حمود العنزي(صدى):

أقر القضاء الأمريكي، عدم قانونية إرسال أي مواطن، يحمل الجنسية الأمريكية تم اعتقاله، إلى أي بلد آخر، حيث انتشرت تقارير تُفيد بنقل المتهم، الذي يعرف باسم ” جون دو ” ، الذي يحمل الجنسيتين ” الأمريكية – السعودية ” إلى المملكة، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومنعت القضية تانيا تشوتكان، الحكومة من نقله، حيث بدت متشككة في الحجج الحكومية، التي طالبت بضرورة الموافقة، على عملية النقل على وجه السرعة.

يُذكر أن محامي وزارة العدل، جيمس بورنهام، قد صرح في يناير الماضي، أن أي أمر قضائي ضد نقل ” دو ” إلى بلد آخر، من شأنه أن يضر بالعلاقات الدولية.