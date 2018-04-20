أمير المدينة يحذر من الطقوس البدعية للمعتمرين ويوجه بالمتابعة

نايف السالم(صدى):

شدد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، اليوم الجمعة، على ضرورة تواجد الجهات المختصة على مدار الساعة في المواقع التي يرتادها الزوار داخل المدينة المنورة.

ووجه الأمير فيصل الجهات المختصة بضرورة توعية الزوار وإرشادهم الموعظة الحسنة، والطريقة الحسنة للتعامل مع المواقع الإسلامية المقدسة.

وكان ظهر في فيديو متداول مجموعة من المعتمرين من جنسيات أجنبية وهم يرقصون في ساحة مسجد قباء على أناشيد إسلامي، جنبًا إلى جنب مع النساء، مؤديين طقوس بدعية.

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