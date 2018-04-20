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  3. بالصور.. إخماد حريق اندلع في شاحنة محملة بالأعلاف بـ ” تربة حائل “
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. إخماد حريق اندلع في شاحنة محملة بالأعلاف بـ ” تربة حائل “

بالصور.. إخماد حريق اندلع في شاحنة محملة بالأعلاف بـ ” تربة حائل “
على العنزى(صدى):

نجحت فرق الإطفاء، بمركز الدفاع المدني، في تربة حائل، ظهر اليوم الجمعة، في إخماد حريق، اندلع في شاحنة، محملة بالأعلاف ” برسيم ” أمام مركز الدفاع المدني، وسط مدينة تربة.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، لاحظ قائد الشاحنة، اشتعال النيران، في حمولة الشاحنة أثناء دخوله مدينة ” تربة ” ، قاد شاحنته على وجه السرعة، وأوقفها أمام مركز الدفاع المدني، وأبلغ الفرقة المستلمة.

وتحركت الفرق على الفور؛ لإخماد الحريق بمساندة دوريات الأمن والبلدية، دون حدوث خسائر في الأرواح.


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