وظائف شاغرة بمجمع ” أماس ” الطبي في عرعر

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع أماس الطبي بمدينة عرعر، عن توفيره عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني تأمين طبي: يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

– صيدلي.

– محاسب.

– فنية تمريض (عدد وظيفتين).

– فنية تمريض أسنان (عدد وظيفتين).

وأشار المجمع الطبي، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين والراغبات في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع المجمع عبر الهاتف: (0146634070)- تحويلة (140)، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا.