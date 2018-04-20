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وظائف شاغرة بمجمع ” أماس ” الطبي في عرعر

وظائف شاغرة بمجمع ” أماس ” الطبي في عرعر
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجمع أماس الطبي بمدينة عرعر، عن توفيره عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني تأمين طبي: يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.
– صيدلي.
– محاسب.
– فنية تمريض (عدد وظيفتين).
– فنية تمريض أسنان (عدد وظيفتين).

وأشار المجمع الطبي، إلى أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين والراغبات في العمل بتلك الوظائف، من خلال التواصل مع المجمع عبر الهاتف: (0146634070)- تحويلة (140)، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا.


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