بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتاتين

أماني الغامدي(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين فتاتين، حيث تعديتا على بعضهما بالضرب المبرح دون تدخل من الموجودين .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، مشاجرة عنيفة بين فتاتين حيث انهالت إحداهما بالضرب المبرح واللكمات على الآخرى، مما أثار غضبها وأمسكت ” كوريك ” وانهالت بالضرب على الفتاة الأولى، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة ولم يتدخل أحد من الموجدين لفض المشاجرة.