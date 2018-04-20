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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتاتين

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتاتين
أماني الغامدي(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين فتاتين، حيث تعديتا على بعضهما بالضرب المبرح دون تدخل من الموجودين .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، مشاجرة عنيفة بين فتاتين حيث انهالت إحداهما بالضرب المبرح واللكمات على الآخرى، مما أثار غضبها وأمسكت ” كوريك ” وانهالت بالضرب على الفتاة الأولى، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة ولم يتدخل أحد من الموجدين لفض المشاجرة.


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