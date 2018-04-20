بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتاتين
نشبت مشاجرة عنيفة بين فتاتين، حيث تعديتا على بعضهما بالضرب المبرح دون تدخل من الموجودين .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، مشاجرة عنيفة بين فتاتين حيث انهالت إحداهما بالضرب المبرح واللكمات على الآخرى، مما أثار غضبها وأمسكت ” كوريك ” وانهالت بالضرب على الفتاة الأولى، مما تسبب في سقوطها بطريقة مروعة ولم يتدخل أحد من الموجدين لفض المشاجرة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 46 دقيقة
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي