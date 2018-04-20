” كاشف ” نظام أمني جديد ينفذ بجميع مراكز التفتيش العام القادم

حمود العنزي(صدى):

يعتزم الأمن العام، إطلاق نظام ” كاشف ” خلال العام القادم، والذي يعد مشروعًا ضخمًا يشمل كل مراكز الضبط الأمنية على مختلف الطرقات بالمملكة.

حيث يشمل ” كاشف ” خصائص تقنية متطورة جدًا، تسهم في الكشف عن المطلوبين والسيارات المطلوبة وغيرها من الأمور الأمنية المختلفة، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الأمني في جميع نقاط التفتيش.

يشار إلى أن الأمن العام، قد طرح مشروع نظام ” كاشف ” في منافسة عامة، ومن المتوقع البدء في تنفيذ هذا النظام خلال العام المقبل.

جدير بالذكر، أن نقاط الضبط الأمني تقوم بدور كبير في متابعة المطلوبين والسيارات المطلوبة، ورصد المخالفات الأمنية بمختلف المناطق في المملكة.