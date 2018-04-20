” الشورى ” يوصي بالسماح للمفرج عنهن بمغادرة دار الضيافة دون شرط استلام الولي

عادل الحربي(صدى):

قدمت لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى، توصية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن، بمغادرة دار الضيافة بشكل فوري دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن، وذلك أسوةً بالمفرج عنهم من الذكور.

ورأت ” الشعلان ” أن مطلبها يحقق مبدأ العدالة بين المرأة والرجل، وكذلك حماية الحقوق الإنسانية، حيث عبرت عن ذلك قائلة: ” من غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد انقضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب في 19 من عمره، وتمنع المرأة من ذلك ولو كانت في 40 من عمرها ” .

وحذرت ” الشعلان ” ، من تقييد حرية المقيمات في دور الضيافة، والتي كفلها الشرع والنظام، وسوء تنظيم تلك الدور، فهي تضم جميع النساء المفرج عنهن، ورفض ذويهن استلامهن، وذلك دون مراعاة للجرائم التي قمن بارتكابها، الأمر الذي يجعل البيئة غير مناسبة اجتماعيًا ونفسيًا لهن.