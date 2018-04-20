بالفيديو.. طالبة تحضر حفل تخرجها في ” تابوت “

واشنطن(صدى):

أثارت طالبة أمريكية تٌدعى ” ألكساندريا كلارك ” ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب حضورها حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في تابوت .

ونشرت الطالبة ألكساندريا مقطع فيديو للحظة دخولها الحفل وهي داخل تابوت ، ما اثار ذهول وصدمة زملاءها في مدرسة أميركيوس سومتر الثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية .

وعلقت على الفيديو ، أنها أرادت منذ لك توصيل رسالة لزملاءها وتحذيرهم من مخاطر شرب الخمر والقيادة بعد حفلات التخرج أو تعاطي المخدرات .

وأضافت أن دخولها الغريب إلى الحفل كان للاحتفال أيضا بخططها المستقبلية في أن تصبح مسئولة جنازات.