بالفيديو.. طالبة تحضر حفل تخرجها في ” تابوت “
أثارت طالبة أمريكية تٌدعى ” ألكساندريا كلارك ” ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب حضورها حفل تخرجها من المدرسة الثانوية في تابوت .
ونشرت الطالبة ألكساندريا مقطع فيديو للحظة دخولها الحفل وهي داخل تابوت ، ما اثار ذهول وصدمة زملاءها في مدرسة أميركيوس سومتر الثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية .
وعلقت على الفيديو ، أنها أرادت منذ لك توصيل رسالة لزملاءها وتحذيرهم من مخاطر شرب الخمر والقيادة بعد حفلات التخرج أو تعاطي المخدرات .
وأضافت أن دخولها الغريب إلى الحفل كان للاحتفال أيضا بخططها المستقبلية في أن تصبح مسئولة جنازات.
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