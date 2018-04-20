تسريب فيديو فاضح لهنادي الكندري يثير غضبها وتهدد برفع قضية تشهير

حمود العنزي(صدى):

خرجت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن صمتها ، وردت على تسريب فيديو فاضح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اثناء أداءها مشهد تمثيلي ، وهددت ناشرة الفيديو بمقاضاتها ، واتهمتها بتشويه سمعتها بأكاذيب وأدعاءات وتركيب عدة مقاطع من مسلسلات لها بغرض البحث عن الشهرة .

وقالت الكندري في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل ، “ أنا أسكت عن كل شي وأطوف كل شي والتعليقات والإشاعات، أجي أقول بما إني اليوم فنانة أنا معرضة لهذي الأمور، بس ينزلي فيديو وأنا قاعده أأدي دوري وقاعدة أقوم بشغلي بكل احترام وبكل أدب، ومافي أي عمل أو أي شخصية أنا قدمتها حق الناس فيها قلة أدب أو فيها كلام ما يليق بالبنت الكويتية أو الخليجية بصورة عامة ” .

وتابعت ” ماخذا مقاطع من مسلسلاتي ومركبتهم على بعض ومنزلتهم عحسابها، شغالة هنادي كندري مسوية عمليات تجميل بجسمها اش رايكم بعمليات التجميل؟ وحاطه صورة ما يصير إنها تحطها؟ طبعًا البنت المحترمة البنت التعرف الأصول، البنت اللي نقالها بنت بيوت، من ناحية القانون أنا رح أرفع قضية، بس فيه كلام بس لازم أنا أقوله ” حسبنا الله ونعم الوكيل فيج ” ” .