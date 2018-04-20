بالصور.. ضبط 183 ألف قطعة كهربائية وأحبار مزورة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، 183 ألف قطعة كهربائية غير مطابقة وأحبار مزورة، للعاملات التجارية، ومستحضرات تجميل مقلدة، في الرياض، وذلك خلال خلال حملاتها الرقابية، على المستودعات والمحال التجارية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم ضبط عمالة مخالفة، تعمل على بيع وتوزيع السلع المغشوشة، وتسليمهم للجهات الأمنية؛ تحضيرًا لترحيلهم، واسادعاء أصحاب المنشآت المخالفة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.