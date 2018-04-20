مساعد جوزيه مورينيو يقترب من تدريب الهلال
قال سامي الجابر رئيس نادي الهلال، إن إدارة النادي في صدد التفاوض مع الإسباني إيتور كارانكا مساعد جوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد.
وأوضح ” الجابر ” أنه سيجتمع الأحد المقبل مع المدرب الإسباني؛ لبحث إمكانية تدريبه للزعيم الموسم المقبل، بحضور تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الذي سيتكفل بكامل العقد، مع 4 لاعبين أجانب جدد.
وأكد ” الجابر ” على أن مساعد مورينيو اسم كبير في التدريب، وعلى مستوى مرتفع.
ماجد[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 48 دقيقة
من افضل القرارات
خديجه[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 43 دقيقة
💣💙💙
الكنكـ[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 دقيقة
بدايه حلوه …….يارئيسسسسس