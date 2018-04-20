مساعد جوزيه مورينيو يقترب من تدريب الهلال

نواف السالم(صدى):

قال سامي الجابر رئيس نادي الهلال، إن إدارة النادي في صدد التفاوض مع الإسباني إيتور كارانكا مساعد جوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد.

وأوضح ” الجابر ” أنه سيجتمع الأحد المقبل مع المدرب الإسباني؛ لبحث إمكانية تدريبه للزعيم الموسم المقبل، بحضور تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الذي سيتكفل بكامل العقد، مع 4 لاعبين أجانب جدد.

وأكد ” الجابر ” على أن مساعد مورينيو اسم كبير في التدريب، وعلى مستوى مرتفع.