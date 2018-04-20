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مساعد جوزيه مورينيو يقترب من تدريب الهلال

مساعد جوزيه مورينيو يقترب من تدريب الهلال
نواف السالم(صدى):

قال سامي الجابر رئيس نادي الهلال، إن إدارة النادي في صدد التفاوض مع الإسباني إيتور كارانكا مساعد جوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد.

وأوضح ” الجابر ” أنه سيجتمع الأحد المقبل مع المدرب الإسباني؛ لبحث إمكانية تدريبه للزعيم الموسم المقبل، بحضور تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الذي سيتكفل بكامل العقد، مع 4 لاعبين أجانب جدد.

وأكد ” الجابر ” على أن مساعد مورينيو اسم كبير في التدريب، وعلى مستوى مرتفع.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 48 دقيقة

من افضل القرارات

[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 43 دقيقة

💣💙💙

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 دقيقة

بدايه حلوه …….يارئيسسسسس

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