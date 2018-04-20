” الغذاء ” : هذه الاحتياطات يجب اتخاذها عند استعمال مبيد الحشرات الكهربائي

نايف السالم(صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنه يوجد بعض الاحتياطات؛ للتعامل الآمن مع جهاز مبيد الحشرات الكهربائي، وهي كالتالي:

– تأكد من تشغيل الجهاز على كهرباء ” 220 ” فولت.

– عدم لمس أجزاء التسخين بالجهاز.

– عدم لمس الجهاز باليدين المبتلين؛ لتفادي الصعقة الكهربائية.

– لا تترك الغبار والأوساخ، تتراكم على سطح التسخين.

– لا تنظف أو تغسل جهتز التسخين بالماء مباشرة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إرشادات يمكن اتباعها خلال التعامل مع جهاز المبيدات الكهربائي، وجاءت كالتالي:

– استخدام مواد إعادة التعبئة الموصى بها، من قبل الجهة الصانعة.

– استخدام جهاز التسخين، بصورة صحيحة طبقًا للتعليمات الموضحة، بالبطاقة التعريفية.

– فتح النوافذ قليلًا عند استعمال المبيد.