” الغذاء ” : هذه الاحتياطات يجب اتخاذها عند استعمال مبيد الحشرات الكهربائي
أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنه يوجد بعض الاحتياطات؛ للتعامل الآمن مع جهاز مبيد الحشرات الكهربائي، وهي كالتالي:
– تأكد من تشغيل الجهاز على كهرباء ” 220 ” فولت.
– عدم لمس أجزاء التسخين بالجهاز.
– عدم لمس الجهاز باليدين المبتلين؛ لتفادي الصعقة الكهربائية.
– لا تترك الغبار والأوساخ، تتراكم على سطح التسخين.
– لا تنظف أو تغسل جهتز التسخين بالماء مباشرة.
ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إرشادات يمكن اتباعها خلال التعامل مع جهاز المبيدات الكهربائي، وجاءت كالتالي:
– استخدام مواد إعادة التعبئة الموصى بها، من قبل الجهة الصانعة.
– استخدام جهاز التسخين، بصورة صحيحة طبقًا للتعليمات الموضحة، بالبطاقة التعريفية.
– فتح النوافذ قليلًا عند استعمال المبيد.
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