أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أن القشرة هي التهاب يصيب جلدة الرأس ورغم أنّه غير مؤلم إلا أنه يسبب حرجاً للمصاب إذ تظهر عوارضه على الشعر والثياب، وهو قد يكون نتيجة للإجهاد أو التوتّر الحادّ، أو لتغيّر هرموني، أو عدم تنظيف الشعر جيّداً، أو نمط الحياة غير الصحّي، أو حساسيّة لأحد المكوّنات الكيميائية، أو إلى مستحضر معيّن للشعر أو نوع معيّن من الأطعمة.

ومن جانبها قدمت خبيرة تجميل، خلطة طبيعية لعلاج قشرة الشعر:

خلّ التفّاح:

قومي بصبّ 50 مل من خلّ التفّاح في 1500 مل من الماء الساخن، واستخدمي هذا المزيج على فروة الرأس بعد غسل الشعر بالشامبو. طبّقي هذه الوصفة مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع على المدى القصير، لتجنّب التسبّب بتهيّج فروة الرأس وتجفيف الشعر.

إذا لم تلاحظي أيّ تحسّن بعد استخدامين، توقّفي عن استعماله واستشيري طبيب متخصّص.

هذه النصيحة فعّالة لتهدئة الحكّة والتخلّص من القشرة في فروة الرأس الجافّة. إلى ذلك، يضفي خلّ التفّاح البريق على الشعر، إلا أنّ رائحة الخلّ تظلّ واضحة لمدّة بضع ساعات.