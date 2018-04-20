تحذير شديد اللهجة من التعليم لمنسوبيها بعدم الدخول في سجالات سياسية أو عقائدية

حمود العنزي(صدى):

شددت وزارة التعليم على تحييد مؤسساتها التعليمية بكافة مراحلها عن أية سجالات فكرية، سياسية، أو عقائدية تشهدها الساحة الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدة حظرها على جميع منسوبيها في تلك المؤسسات توظيف الطلاب والطالبات أو المؤسسة التعليمية لنشر هذه الأفكار والمعتقدات.

وقالت الوزارة في تعميم صادر اليوم -على هامش ما تم رصده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولات استغلال المؤسسات التعليمية للتعبير عن مواقف فكرية- أن تلك المواقف لا تمثل المؤسسة التعليمية وأن على جميع منسوبي التعليم احترام متطلبات الوظيفة العامة وعدم الدخول باسم المؤسسة التعليمية في السجالات المختلفة.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بشكل قانوني حازم مع من يخالف سياسة المؤسسة التعليمية، وستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يتجاوز حدود وظيفته ومسؤولياته ومحاسبتهم، سواء داخل الوزارة أو مع الجهات المختصة ذات العلاقة للتعامل مع كل حالة وفق ما يقضي به النظام.