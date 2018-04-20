بالصور.. الكشف عن ” جاكوار XE 300 سبورت 2019 ” بقوة 296 حصان

لندن(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية جاكوار ، عن إنطلاق XE 300 سبورت الجديدة، والتي حصلت على أقوى محرك Ingenium بأربع سلندرات للعلامة البريطانية، بقوة 296 حصان وعزم دوران 295 رطل-قدم وسعة 2.0 لتر.

حيث تم وضع المحرك الجديد أسفل XE S بست سلندرات في عائلة محركات Ingenium.. ولكن بينما يستخدم XE S نظام دفع خلفي، سيرسل محرك الأربع سلندرات قوته إلى العجلات الأربعة، ما يسمح بتسارع السيدان إلى 96 كلم\س في 5.4 ثانية.

وتتميز XE 300 سبورت عن بقية نسخ المجال بعدة تغييرات في التصميم، مثل الزخرفات الداكنة على المرايا وجناح الأداء وشبكة التهوية الأمامية، وتأتي السيارة بجنوط 19 و20 بوصة حصري فقط للموديل.

في الداخل، سيلاحظ المشترون تغيرات في المقصورة كذلك، مثل تخييط أصفر على المقود والمقاعد ودواخل الأبواب، مع توفر شاشة جاكوار بـ 10 بوصة لنظام Touch Pro للمعلومات الترفيهية بشكل قياسي.

كما أعلنت جاكوار أيضا عن إصدارات 300 سبورت جديدة لموديلات XF و XF سبورت بريك، بمحركات ديزل سعة 3.0 لتر بست سلندرات بقوة 296 حصان ولمسات خاصة للداخلية.

ويبدأ سعر XE 300 سبورت الجديدة من 45,160 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، أو ما يعادل 240,000 ريال سعودي.