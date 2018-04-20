ملك إفريقي يغير اسم دولته لتشابه اسمها مع ” سويسرا “

متابعات(صدى):

قام ملك دولة ” سفازيلاند ” ، الواقعة في أقصى جنوب القارة الأفريقية، مسفاتي الثالث، بإعادة تسمية بلاده إلى ” مملكة إيسفاتيني ” .

وفي هذا السياق، قال ملك الدولة: ” أريد أن أعلن أن دولة سفازيلاند، تعود إلى اسمها الأصلي، ومنذ هذا الوقت تسمي دولتنا رسميًا بمملكة إيسفاتيني ” .

يجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب هذا القرار؛ يرجع للخلط والارتباك المستمر، في تسمية دولتي سفازيلاند ” Swaziland ” و سويسرا ” Switzerland ” .