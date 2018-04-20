  • الجمعة 20

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ملك إفريقي يغير اسم دولته لتشابه اسمها مع ” سويسرا “

ملك إفريقي يغير اسم دولته لتشابه اسمها مع ” سويسرا “

ملك إفريقي يغير اسم دولته لتشابه اسمها مع ” سويسرا “
متابعات(صدى):

قام ملك دولة ” سفازيلاند ” ، الواقعة في أقصى جنوب القارة الأفريقية، مسفاتي الثالث، بإعادة تسمية بلاده إلى ” مملكة إيسفاتيني ” .

وفي هذا السياق، قال ملك الدولة: ” أريد أن أعلن أن دولة سفازيلاند، تعود إلى اسمها الأصلي، ومنذ هذا الوقت تسمي دولتنا رسميًا بمملكة إيسفاتيني ” .

يجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب هذا القرار؛ يرجع للخلط والارتباك المستمر، في تسمية دولتي سفازيلاند ” Swaziland ” و سويسرا ” Switzerland ” .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 36 دقيقة

متلحف بكيس مخده ويبا يغير اسم دولته…؟
مالت عليك يا كنق دونقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *