” إدارية سكاكا ” ترفض دعوى المواطنين ضد ” العقاري ” بعدم إحالتهم للبنوك

علي العنزي(صدى):

أعلنت المحكمة الإدارية بمحافظة سكاكا، حكمها النهائي الذي أتى لصالح فرع صندوق التنمية العقاري بمنطقة الجوف، حيث رفضت بموجبه الدعوى المقدمة من المواطنين، والذين طالبوا فيها بإلزامه بصرف الدعم لهم من رأس ماله، دون إحالتهم إلى البنوك.

وجاءت حيثيات قرار المحكمة برفض الدعوى، بأن برنامج القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” المعمول به من قبل الصندوق العقاري، يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتصف بالربوية، ويتوافق مع الأوامر السامية القاضية بمشاركة البنوك ومؤسسات التمويل بالقطاع الخاص في تمويل القروض.

كما أكد الحكم التي أصدرته ” إدارية سكاكا ” ، أن صندوق التنمية العقاري يتمتع بسلطة تقديرية، تتيح له صرف الدعم من رأس ماله، أو إحالة الطلب إلى البنوك، والقطاع الخاص للتمويل، وذلك طبقًا للإجراءات المعمول بها قبل صدور تنظيم ” الدعم السكني ” .

جدير بالذكر، أن المواطنين كانوا قد رفعوا دعوى ضد صندوق التنمية العقاري، يطالبون فيها بإلزام الصندوق بعدم إحالة قروضهم إلى البنوك أو مؤسسات التمويل المشاركة في برنامج ” التمويل المدعوم ” ، لافتين في الدعوة إن القرض يتحول من قرض حسن إلى قرض انتفاع، لتتحول المعاملة إلى معاملة ” ربوية ” .