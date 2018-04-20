طفلة في الثالثة من عمرها تطلق النار على والدتها الحامل

واشنطن(صدى):

شهدت منطقة ركن السيارات لإحدى الأسواق في ولاية إنديانا الأمريكية ، واقعة مؤسفة ، حيث قامت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 3 سنوات بإصابة والدتها الحامل بجروح خطيرة عقب إطلاق النار عليها من مسدس والدها .

وكان قد ترك الأب السلاح بدون تأمين داخل السيارة ثم خرج من السيارة للتسوق. وبالصدفة عثرت الطفلة على السلاح وأطلقت منه رصاصة استقرت مباشرة في صدر الأم الحامل، التي نقلت للمستشفى في حالة حرجة ، في حين ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الأب.