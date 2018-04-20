المملكة تبدأ إنتاج النفط الصخري من الأحساء.. قريبا

عادل الحربي(صدى):

أعلن مصدر مسؤول في شركة أرامكو السعودية، عن اكتشاف غاز صخري بكميات كبيرة في العقير بمحافظة الإحساء، معتقدًا بوجود نفط صخري في الموقع ذاته.

وأكد نائب الرئيس للإنتاج وهندسة البترول وتطوير الحقول السابق في شركة أرامكو السعودية، وعضو إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عثمان بن حمد الخويطر، أن المملكة تستعد إلى بدء عملية الانتاج في الأحساء بكميات محدودة لكسب الخبرة قريبًا.

وأوضح ” الخويطر ” أنه بالرغم من وجود النفط الصخري في المملكة إلا أنه لا يزال تحت الدراسة، لافتًا إلى أنه لم يتم التثبت من وجود نفط صخري في الموقع ذاته حتى الآن لكون المسؤولين مشغولين بإنتاج الغاز الصخري.

وأشار إلى أن وجود النفط الصخري في المملكة هو نعمة كبيرة وليس سببًا للغضرار باقتصادنا، مؤكدًا أن النفط الصخري هو رافد للبترول وليس منافسًا، حيث أنه لا يختلف من حيث التكوين عن البترول التقليلدي.