شاب يفقد بصره مدى الحياة عقب معاكسته فتاة في الشارع

القاهرة(صدى):

تعرض شاب مصري لحادثة مأساوية ، حيث فقد بصره مدى الحياة ، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شاب آخر بسبب فتاة .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما اعترض شاب طريق فتاة وبدأ يعاكسها اثناء سيرها في الشارع بمفردها ، فهاتفت الفتاة خطيبها الذي أتى مسرعاً ، ونشبت مشاجرة بينه وبين الشاب الأول ، أسفرت عن قيامه بفقأ عينه بسكينة صغيرة .

على الفور تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة وتم نقل الشاب المصاب للمستشفى حيث أٌصيب بانفجار في مقلة العين ، والقبض على المتهم ، الذي برر فعلته أنه قام بذلك لمعاكسته لخطيبته .