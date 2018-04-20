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شاب يفقد بصره مدى الحياة عقب معاكسته فتاة في الشارع

شاب يفقد بصره مدى الحياة عقب معاكسته فتاة في الشارع
القاهرة(صدى):

تعرض شاب مصري لحادثة مأساوية ، حيث فقد بصره مدى الحياة ، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شاب آخر بسبب فتاة .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما اعترض شاب طريق فتاة وبدأ يعاكسها اثناء سيرها في الشارع بمفردها ، فهاتفت الفتاة خطيبها الذي أتى مسرعاً ، ونشبت مشاجرة بينه وبين الشاب الأول ، أسفرت عن قيامه بفقأ عينه بسكينة صغيرة .

على الفور تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الواقعة وتم نقل الشاب المصاب للمستشفى حيث أٌصيب بانفجار في مقلة العين ، والقبض على المتهم ، الذي برر فعلته أنه قام بذلك لمعاكسته لخطيبته .


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