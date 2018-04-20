اكتشفي 8 أسرار لجمال المرأة الكورية

سول(صدى):

أكدت خبيرة تجميل، أن دائما ما تجذب بشرة المرأة الكورية الكثير من السيدات لنقائها وشبابها الدائم ، رغم تقدمهن بالعمر ، وبينت أن ذلك يرجع إلى اتباعهن لروتين صحي ومنتظم للعناية اليومية بجانب العوامل الوراثية.

وكشفت الخبيرة عن 8 عوامل من اسرار جمال بشرة المرأة الكورية :

1- فرشاة الوجه

نعلم تماماً أهمية وفوائد تقشير البشرة، لكن تقشير البشرة باستخدام الفرشاة يمنح المزيد من الفوائد مع نتائج أكيدة للتخلص من طبقات الجلد الميت واستعادة البشرة النقية والصحية.

2- ترطيب البشرة

تتمتع نساء كوريا ببشرة نديّة ومشرقة، ولعل الترطيب هو السر وراء ذلك. فترطيب البشرة هو أهم الوسائل للوقاية من الجفاف وتجنب آثار الشيخوخة المبكرة كذلك.

3- شرب الماء بوفرة

إلى جانب فوائده لترطيب البشرة والجسم، يساعد الماء أيضًا على تحسين الصحة العامة وزيادة المناعة. حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم المتراكمة ويسهل خروجها خارج الجسم. فضلًا عن ذلك، تستخدم أغلب النساء الكوريات سبراي الوجه المنعش لترطيب بشرة الوجه خلال اليوم.

4- استخدام الزيوت المنظفة للبشرة

استخدام الزيوت الطبيعية لتنظيف البشرة هي تقنية فعّالة لتنقية البشرة والحفاظ على نضارتها. حيث تعادل الزيوت مستويات الإفرازات الدهنية داخل خلايا البشرة، كما تساعد على الوقاية من الجفاف.

5- بودرة الأرز

بودرة الأرز وماء الأرز أيضًا من أهم الأسرار الجمالية للكوريات. فتُخلط بودرة الأرز مع الماء لتستخدم كقناع طبيعي رائع يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيح المسام.

7- الماء المالح

من أهم الخدع التي تحرص على اتباعها المرأة الكورية، هي باستخدام الماء المالح لعلاج حب الشباب عند ظهور أي من البثور، يُستخدم الماء المالح لتنظيف البشرة مع التركيز على أماكن ظهور البثور وحبوب البشرة.

8- واقي الشمس

بالطبع، إن واقي الشمس من أهم المستحضرات الجمالية التي لا غنى لها لأي امرأة على مستوى العالم. لذلك، يعد واقي الشمس جزء أساسي ضمن روتين العناية اليومية ببشرة المرأة الكورية.