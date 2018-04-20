وظائف إدارية شاغرة بشركة ” الصحراء للبتروكيماويات ” بمدينتين

فاطمة المالكي(صدى):

وظائف إدارية شاغرة بشركة ” الصحراء للبتروكيماويات ” بعدة مدن

كشفت شركة الصحراء للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من ” الرياض، الجبيل الصناعية ” ؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– محاسب أول- الزكاة والضرائب ” درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة ” .

– مساعد إداري ” شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة ” .

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ابريل 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي: هنا .