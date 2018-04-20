بالصور.. فجر السعيد تثير غضب جمهور نجلاء فتحي عقب انتقادها

نورة الشهري(صدى):

أثارت الكاتبة الكويتية فجر السعيد ، غضب جمهور الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي من داخل وخارج الوسط الفني ، حيث عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تحدثت بها فجر عن نجلاء .

وكانت انتقدت فجر السعيد ، ظهور نجلاء فتحي مع الفنانة يسرا وبعض المشاركين بمسلسلها الجديد ، وطالبتها فجر بعدم ظهورها في هذه المرحلة العمرية ، حتى تظل صورتها الجميلة في شبابها هي التي بأذهان محبيها .

ما اساء أستياء جمهور نجلاء وهاجموا فجر السعيد ، وطالبوها بالاعتذار وحذف المنشور .

ومن جانبها ردت فجر على من انتقدها بمنشور جديد قائلة ، ” مش ضروري دايماً رأيي يعجبكم أو يتماشى مع آرائكم.. المهم إني أقول رأيي بحرية.. ولا الحرية إذا تماشت مع هواكم أصبحت حرية وإذا كانت العكس أو أضرت بأصدقائكم أصبحت مُنكر “.

وتابعت ” من وجهة نظري المنكر هو من يضر الوطن وما سوى الوطن فهو حرية رأيي حتى لو كانت جارحة.. ياما وصلتني كومنتات كلها سفالة وقلة أدب ولم أشتكي ولم أتلون وأساير هوى القراء.. وأعلم أن السفالة تموت مع الوقت ويظل الرأي الحر هو اللي عمره طويل.. اعتذر ممن انجرح من رأيي.. هذا قدر من يضع نفسه تحت الأضواء لن يُجمع الناس على تأييده والتصفيق له لابد أن هناك من يختلف معه أو لا يعجبه رأيه مهووووووووووو “.