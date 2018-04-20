إمام الحرم: المحرش كالجلالة تقتات على الأوساخ لا يقع على شيء إلا أحرقه

نايف السالم(صدى):

سلط أمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم في خطبة الجمعة بالحرم الضوء على ” التحريش ” وأثره على المجتمع، وخطورته بين الناس.

وقال الشريم، إن المحرش رجل سوء جعل الحسد رائدة في إفساد ما هو صالح، وإمالة ما هو معتدل وإرباك ما هو مستقر، هو وأمثاله جمرة في رماد المجتمع، قربة خسارة وبعد فوز.

وأضاف أن المحرش كالجلالة تقتات على الأوساخ والرجيل وهو كالشرر لا يقع على شيء إلا أحرقه، قد بذل نفسه ووقته وباع ذمته ودينه وأصبح جنديا من جنوب الشيطان.