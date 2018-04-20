بعد 22 موسما.. فينغر يودع الأرسنال

طلال الغامدي(صدى):

أعلن أرسين فينغر، اليوم الجمعة، عن انتهاء مسيرته مع نادي الأرسنال الإنجليزي، بعد مرور 22 موسما؛ موضحًا أن خذا الموسم هو الأخير له.

وقال ” فينغر ” في بيان اعتزاله: ” بعد اعتبارات حذرة ونقاشات مع النادي أشعر أنه الوقت المناسب كي استقيل نهاية الموسم الجاري “.

وتابع: ” أنا ممتن للحصول على هذا الامتياز بخدمة النادي لسنوات طويلة. خدمت هذا النادي بكامل الالتزام والاستقامة ” ، مضيفًا : ” أريد أن أشكر هذا النادي والطاقم واللاعبين والمدراء والجماهير الذين جعلوا هذا النادي مميزا للغاية “.

واختتم: ” أطالب الجماهير بالوقوف خلف هذا الفريق لإنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن ” ، متابعًا : ” إلى كل محبي أرسنال اهتموا بقيم هذا النادي. حبي ودعمي لكم للأبد ” .