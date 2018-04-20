وظائف شاغرة للنساء بـ 3 شركات بالقطاع الخاص في الرياض
توفر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص، وهي: ” شركة هني مون، مجمع عيادات تجديد الصحة والجمال الطبي، أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب ” .
وأتاحت الغرفة، هذه الوظائف لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– كاشيرة.
– مصممة أزياء.
– بائعة مجوهرات.
– منسقة شوكولاتة.
– مصممة جرافيك.
– مشرفة حسابات التواصل الاجتماعي.
– موظفة خدمات عملاء.
– ممرضة.
– مسوقة.
– فنية تجميل.
– مشرفة.
– ممثلة خدمة عملاء.
– معلمة لغة إنجليزية.
وأشارت الغرفة، إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018م، ولمدة 3 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.
وذكرت الغرفة، أنه يمكن الاستفسار عن تلك الوظائف، من خلال الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333)، تحويلة (106- 107).
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