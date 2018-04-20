وظائف شاغرة للنساء بـ 3 شركات بالقطاع الخاص في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص، وهي: ” شركة هني مون، مجمع عيادات تجديد الصحة والجمال الطبي، أكاديمية الجزيرة العالمية للتدريب ” .

وأتاحت الغرفة، هذه الوظائف لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– كاشيرة.

– مصممة أزياء.

– بائعة مجوهرات.

– منسقة شوكولاتة.

– مصممة جرافيك.

– مشرفة حسابات التواصل الاجتماعي.

– موظفة خدمات عملاء.

– ممرضة.

– مسوقة.

– فنية تجميل.

– مشرفة.

– ممثلة خدمة عملاء.

– معلمة لغة إنجليزية.

وأشارت الغرفة، إلى أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2018م، ولمدة 3 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وذكرت الغرفة، أنه يمكن الاستفسار عن تلك الوظائف، من خلال الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333)، تحويلة (106- 107).