بالفيديو والصور.. تفاصيل تنفيذ حادث المجاردة الإرهابي
شهدت محافظة المجاردة ، أمس الخميس، واقعة مؤلمة؛ حيث تعرضت نقطة تفتيش طريق العرقوب بين المجاردة وبارق ، إلى هجوم إرهابي من جانب 3 مسلحين؛ أسفر في النهاية عن استشهاد 4 رجال أمن، وإصابة 5 أخرين .
وفي تفاصيل الحادث تعرض أفراد الشرطة في نقطة التفتيش لإطلاق نار أثناء عملهم الميداني؛ حيث تولى عملية الهجوم المدعو بندر الشهري واثنين من إخوانه.
وقام المتهمين بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما أسفر عن استشهاد 3 منهم، ومن ثم قام الجناة بسرقة سيارة الشرطة؛ للفرار بها إلا أنهم تعرضوا لحادثة دفعتهم لترك السيارة في مدخل المحافظة من الجهة الشمالية الغربية على طريق المجاردة- جدة.
وتوجه المتهمين إلى تنومة وتحصن أحدهم في مسجد وقامت الجهات الأمنية بمحاصرته ولكنه أطلق النار على رجال الأمن فأصاب اثنين منهم واستشهد الثالث، وقد استدعى الأمر إطلاق النار عليه وقتله، بينما تم ضبط الأثنين الأخرين.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء
خديجه[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا اله الا الله
ماجد[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 55 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
الشاعر[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يغفرلهم ويرحمهم وينزلهم منزل الشهداء
اللهم احمي بلاد الحرمين من كيد الكائدين
اللهم رد ضال المسلمين وثبتنا واياهم على
دينك وسنة نبيك اجمعين
اللهم احفظ حماة الوطن وسدد رميهم
وعجل بنصرهم على من عادانا
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد واله
وصحابته اجمعين
الواقع[ عدد التعليقات: 6054 ] نشر منذ 42 دقيقة
لعنة الله على من رباهم وعلمهم و دربهم وغذاهم على هذا الفكر المتشدد الإرهابي الكاره لكل شيء في الحياة يا حكومة بلاد الحرمين اغلقي مناشطهم وجمعياتهم وامرهم باللندماج مع المجتمع في حياة طبيعية بدل هذا التحول الإجرامي القاتل لابد من أعمال السيف في رقاب كل من ينتمي لهذا الفكر الخبيث فورا
حزم[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 23 دقيقة
حرام عليك تلعن اللي رباهم .. خاف الله ماله ذنب .اليوم جمعه .
[١]عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه , (وفي رواية: أن يشتم الرجل والديه) (1) (وفي رواية: أن يسب الرجل والديه “) (2) , فقالوا: يا رسول الله , كيف يلعن الرجل والديه (3)؟ , قال: ” يلعن أبا الرجل , فيلعن أباه , ويلعن أمه , فيلعن أمه ” (4) الشرح
فهد المالكي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم انت حسبنا يالله فيهم ونعم الوكيل .. اللهم ارحم شهدائنا .. وعليك بهذه الفئة الضالة المضلة
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يغفرلهم ويرحمهم وينزلهم منزل الشهداء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الكنكـ[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذول اكييد دوااعش