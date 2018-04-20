بالفيديو والصور.. تفاصيل تنفيذ حادث المجاردة الإرهابي

أبها(صدى):

شهدت محافظة المجاردة ، أمس الخميس، واقعة مؤلمة؛ حيث تعرضت نقطة تفتيش طريق العرقوب بين المجاردة وبارق ، إلى هجوم إرهابي من جانب 3 مسلحين؛ أسفر في النهاية عن استشهاد 4 رجال أمن، وإصابة 5 أخرين .

وفي تفاصيل الحادث تعرض أفراد الشرطة في نقطة التفتيش لإطلاق نار أثناء عملهم الميداني؛ حيث تولى عملية الهجوم المدعو بندر الشهري واثنين من إخوانه.

وقام المتهمين بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما أسفر عن استشهاد 3 منهم، ومن ثم قام الجناة بسرقة سيارة الشرطة؛ للفرار بها إلا أنهم تعرضوا لحادثة دفعتهم لترك السيارة في مدخل المحافظة من الجهة الشمالية الغربية على طريق المجاردة- جدة.

وتوجه المتهمين إلى تنومة وتحصن أحدهم في مسجد وقامت الجهات الأمنية بمحاصرته ولكنه أطلق النار على رجال الأمن فأصاب اثنين منهم واستشهد الثالث، وقد استدعى الأمر إطلاق النار عليه وقتله، بينما تم ضبط الأثنين الأخرين.

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