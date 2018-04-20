إصابة 7 أفراد من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت مركبة، فجر اليوم الجمعة، إلى حادث انقلاب، بعد العطيف باتجاه الرياض؛ أسفر عن وقوع 7 إصابات من عائلة واحدة .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر، في محافظة الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها وجّهت خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني حامد الحارثي .

وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع بواقع ١٣دقيقة زمن استجابة تبيّن أن بالموقع سبع إصابات من عائلة ، قد تعرضن لإصابات متوسطة تم التعامل معها بتقديم للخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق لمستشفى المويه العام .