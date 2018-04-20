قرار استثناء المعلمين من تعليق الدراسة يثير الجدل مجددا.. وقانونيون يدافعون عن العيسى

علي القحطاني(صدى):

صرحت مصادر قانونية، أنه لوزير التعليم، الحق في إصدار قرار يجبر فيه المعليمن، بالدوام أيام تعليق الدراسة للطلاب؛ لسوء الأحوال الجوية؛ وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة.

كما أشارت المصادر إلى أن هذا القرار، غير مخالفًا لأي نظام، فالوزير يملك صلاحية إلزام المعلمين بالدوام، أثناء غياب الطلاب؛ وذلك وفقًا للنظام، وما تقتضيه المصلحة التعليمية، والقرار لم يكن مخالفًا للنظام.

يُذكر أن وزارة التعليم، واجهت سيلًا من الانتقادات، من المعلمين والمعلمات والمجتمع، عقب إعلان التنظيمات الجديدة؛ لتعليق الدراسة، والتي كانت تشير إلى استثناء المعلمين والمعلمات من التعليق، وإلزامهم بالدوام تحت أي ظرف مناخي.