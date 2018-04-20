برشلونة يخشى إشبيلية قاهر الكبار

نواف السالم(صدى):

يلتقي برشلونة، غدًا السبت، نظيره إشبيلية في نهائي كأس الملك؛ الذي يحمل الكثير من الأمنيات للفريقين.

وعلى الرغم من التفوق الذي يحظى به البرسا؛ إلا أن إشبيلية نجح في تفجير مفاجأت خلال الموسم الحالي بطردة لمانشستر يونايتد أحد أكبر الأندية الانجليزية من دوري أبطال أوروبا؛ لذا يخشى برشلونة انتفاضة قاهر الكبار.

ويسعى برشلونة إلى التتويج باللقب رقم 30 له في الكأس، فيما يسعى إشبيلية لإحراز اللقب وإنقاذ هذا الموسم المضطرب في مسيرته.

يجدر الإشارة إلى أن برشلونة عانى كثيراً أمام مضيفه إشبيلية في مباراتهما مؤخراً بالدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.