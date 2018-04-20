سكينة المشيخص: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا

نورة الشهري(صدى):

هاجمت الإعلامية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص، الإعلامية الكويتية حليمة بولند ومن اختارها لتنفيذ عمل إعلاني تمثل فيه دور المرأة السعودية خاص بقيادة المرأة للسيارة .

وقالت سكينة المشيخص عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” تاريخ نضال المرأة السعودية من اجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير ، بدأته نساء تسعين و في المنابر الرسمية كان الدكتور محمد آل زلفة و الدكتورة لطيفة الشعلان و واجهوا هجوم اجتماعي شرس و مع ذلك صمدوا من أجل جميع النساء ” .

وختمت حديثها قائلة ، ” من هي حليمة بولند حتى تكون وجه إعلاني لقضية تخصنا !! ” .