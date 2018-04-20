سكينة المشيخص: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا
هاجمت الإعلامية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص، الإعلامية الكويتية حليمة بولند ومن اختارها لتنفيذ عمل إعلاني تمثل فيه دور المرأة السعودية خاص بقيادة المرأة للسيارة .
وقالت سكينة المشيخص عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” تاريخ نضال المرأة السعودية من اجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير ، بدأته نساء تسعين و في المنابر الرسمية كان الدكتور محمد آل زلفة و الدكتورة لطيفة الشعلان و واجهوا هجوم اجتماعي شرس و مع ذلك صمدوا من أجل جميع النساء ” .
وختمت حديثها قائلة ، ” من هي حليمة بولند حتى تكون وجه إعلاني لقضية تخصنا !! ” .
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 52 دقيقة
انا اقولش من هي زريبة بولند
عبارة عن نعلة حمام مقاس41
القرشي[ عدد التعليقات: 2223 ] نشر منذ 40 دقيقة
اوف يا تاريخ نضال المرأة السعودية من اجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير .
ياليتك قلتي نضالها في التصدي ضد الفكر التغريبي المنحرف الذي يريد أن يجردها
من عفتها وكرامتها وحجابها .
ومن استشهدتي بهم كــ محمد آل زلفة و لطيفة الشعلان فهؤلاء من دعاة التغريب منذ
زمن ومعلوم من خلفهم ومن يدعمهم ومن يدعمك أنت ايضآ .
انا هنا لا ادافع عن النكرة حليمة فكلكم تدورون في فلك واحد الا وهو فلك الشهرة والشهوة والمال فقط .