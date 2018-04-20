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سكينة المشيخص: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا

سكينة المشيخص: من هي حليمة بولند لتكون وجه إعلاني لقضية تخصنا
نورة الشهري(صدى):

هاجمت الإعلامية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص، الإعلامية الكويتية حليمة بولند ومن اختارها لتنفيذ عمل إعلاني تمثل فيه دور المرأة السعودية خاص بقيادة المرأة للسيارة .

وقالت سكينة المشيخص عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ” تاريخ نضال المرأة السعودية من اجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير ، بدأته نساء تسعين و في المنابر الرسمية كان الدكتور محمد آل زلفة و الدكتورة لطيفة الشعلان و واجهوا هجوم اجتماعي شرس و مع ذلك صمدوا من أجل جميع النساء ” .

وختمت حديثها قائلة ، ” من هي حليمة بولند حتى تكون وجه إعلاني لقضية تخصنا !! ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 52 دقيقة

انا اقولش من هي زريبة بولند
عبارة عن نعلة حمام مقاس41

[ عدد التعليقات: 2223 ] نشر منذ 40 دقيقة

اوف يا تاريخ نضال المرأة السعودية من اجل حقها في قيادة السيارة ليس قصير .

ياليتك قلتي نضالها في التصدي ضد الفكر التغريبي المنحرف الذي يريد أن يجردها

من عفتها وكرامتها وحجابها .

ومن استشهدتي بهم كــ محمد آل زلفة و لطيفة الشعلان فهؤلاء من دعاة التغريب منذ

زمن ومعلوم من خلفهم ومن يدعمهم ومن يدعمك أنت ايضآ .

انا هنا لا ادافع عن النكرة حليمة فكلكم تدورون في فلك واحد الا وهو فلك الشهرة والشهوة والمال فقط .

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