طبيب سعودي ينقذ حياة مواطن

حسين العلي(صدى):

استقبلت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود حالة عبر هيئة الهلال الأحمر السعودي لمواطن في العقد الرابع من عمره تعرض لطعنة في الصدر أدت إلى توقف العلامات الحيوية لديه .

من جانبه أوضح الدكتور جلال العويس بأنه عند استقبال الحالة تبين بأنه قد تعرض لطعنة حادة في الصدر أدت إلى توقف علاماته الحيوية

وعلى الفور تم إجراء عملية فتح للصدر في الطوارئ أجري من خلالها ما يلزم لإنقاذ حياته بعد الله

حيث ان مثل هذه الحالات اذا لم يتم تداركها مبكرا وبشكل عاجل غالبا ما تفقد الحياة ..

و تبين خلال العملية التي أجريت للمصاب بأن الشريان الأبهر الصاعد قد تعرض للإصابة ولكن بفضل الله تم إجراء العملية و إنقاذ حياته في الوقت المناسب وقد تم نقله بعد ذلك إلى العناية المركزة لمتابعة الحالة ، وهو في تماثل مستمر للشفاء ولله الحمد ..

الجدير بالذكر أن الطبيب الاستشاري الدكتور جلال العويس هو من أصحاب التخصصات النادرة في المملكة حيث أنه يعمل طبيب استشاري جراحة الإصابات والحالات الحرجة اضافة الى عمله كمشرف عام على الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بوزارة الصحة .