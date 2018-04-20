بالفيديو.. رجل يطعن شابا اغتصب ابنته: اللي عملته حق ربنا

القاهرة(صدى):

أنتقم رجل مصر من شاب اغتصب ابنته ، حيث قام بطعنه وسط الشارع ، ثم سلم نفسه للشرطة المصرية .

وتعود تفاصيل الواقعة ن عندما تجرد شابا وصديقه من الرحمه وقاما بأقتياد فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً ، وبائعة مناديل ، إلى مكان مهجور تحت تهديد السلاح ، وتناوبا اغتصابها حتى فقدت عذريتها وفرا هاربين .

وعقب أن عادت الفتاة لمنزلها أخبرت ابيها بما حدث ، وعرفته على أسم أحدهم حيث أنه من المنطقة التي يقيمون بها ، فقام والدها بأخذ سكينه والذهاب للشاب .

ثم طعنه في صدره فور مقابلته في الشارع ، وهو يصرخ في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” والله العظيم دبحوا بنتي وفتحوها .. انا لا كافر ولا يهودي .. واللي عملته ده حق ربنا.. وبكره الحكومة والنيابة تثبت.. يارب يعدموني ويخلصوني”.

httpv://www.youtube.com/channel/UCIHvq4lvtA0fbAo6v6KOSLQ