تقنية البنات ببيشة تنظم برنامجا بعنوان ” توحدي لا يعني عزلتي “

سياف المنبهي(صدى):

نظمت كلية التقنية للبنات بمحافظة بيشة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٨/٢برنامج بعنوان (توحدي لا يعني عزلتي ) ضمن نشاطات الفصل التدريبي الثاني ، حيث تم تنظيم البرنامج والإعلان عنه في الكلية وقد حضر البرنامج عدد من المتدربات.

واشتمل النشاط على ركن عرض فيه بروشورات ومطويات عن التوحد وشارك فيه عدد من المتدربات وبعدها تم عمل زيارة ميدانية إلى مركز تنمية الإنسان ورعاية وتأهيل التوحد والتأخر الذهني عبور برئاسة مشرفة النشاط وذلك لتعرف على الرعاية والخدمات المقدمة لفيئة التوحد وشارك في هذه الزيارة عدد من المتدربات و كان البرنامج تحت إشراف عميدة الكلية ووكيلة المتدربات.

وفي ختام الزيارة وجهت مديرة المركز شكرها لطاقم الكلية على هذه المبادرة و تم تدوين الزيارة في سجل الزيارات .