منتقبة تخسر الجنسية في الدقيقة الأخيرة لرفضها مصافحة الرجال

الجزائر(صدى):

خسرت منقبة جزائرية، حصولها على الجنسية الفرنسية في الدقائق الأخيرة قبل أن تصبح مواطنة فرنسية بالفعل.

وفشلت المنتقبة في الحصول على الجنسية؛ لرفضها مصافحة الرجال، ما يعني أنها لا تؤمن بالقيم الفرنسية ولا تحترمها؛ وهي أحد شروط الحصول على الجنسية.

وأصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قبل يومين قرار يؤيد حرمان الجزائرية المسلمة (أ.ب) من الجنسية الفرنسية بعد أن رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، في يونيو 2016.

يجدر الإشارة إلى أن المواطنة الجزائرية متزوجة من فرنسي منذ 8 أعوام؛ إلا أنها تتمسك بمعتقداتها الدينية التي تمنعها من مصافحة الرجال ؛ وهو ما يجعلها غير مندمجة مع المجتمع الفرنسي.