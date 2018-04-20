بالفيديو.. ظهور ” إنفينيتي QX50 2019 ” في فيلم Avengers: Infinity War

واشنطن(صدى):

عقب أن ظهرت الكروس أوفر الجديدة في إعلان تحت اسم “ ليلة المواعدة ” ، والذي تم إذاعته اليوم على التلفاز وصفحات الإنترنت، أعلنت إنفينيتي QX50 2019 كروس أوفر الفاخرة الجديدة عن ظهورها في عالم مارفل السينمائي.

وحصلت إنفينيتي QX50 2019 كروس أوفر الفاخرة الجديدة كليا على دور صغير في فيلم Avengers: Infinity War القادم في صالات العرض في السابع والعشرين من أبريل الجاري.

وقالت نائبة رئيس قسم التسويق لمارفل، ميندي هاملتون : “ نتطلع إلى حد كبير للعمل مع إنفينيتي لأول مرة ” ، مٌتابعة “ بين الطرح المرتقب لـ QX50 وفيلم Infinity War، رأينا فرصة هائلة لمشاركة تجاربنا التي تدور على المغامرة وأخذ المخاطرة والتميز لمتابعينا ” .

مشيره إلى أن الفيديو الإعلاني ركز على “ القدرات الخارقة ” لـ QX50، لتشمل محرك تيريو VC وتقنيات ProPilot لمساعدة السائق وفخامة وجودة المقصورة، بالتوازي مع موسيقى أفلام Avengers الشهيرة.