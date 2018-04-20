بالصور.. آخر ما كتبته ضحية حافلة ” معتمري الأحساء ” : تنبأت بموتها ووثقت تهور السائق

نايف السالم(صدى):

وثقت رسائل أخر ما كتبه ضحية حادثة حافلة المعتمرين بالأحساء، والتي راح ضحيتها معلمة في مقتبل العمر، وأُصيب فيه أكثر من عشرين آخرين.

وتم الكشف، عن تفاصيل مثيرة عن الحادث، حيث تنبأت إحدى الضحايا بموتها قبل وفاتها، برسالة أرسلتها على جروب “واتس اب” وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتبت الضحية وتدعى ” أم علا ” لصديقاتها على الواتس أب، رسائل تشير إلى أنها تستحضر الموت، في كل لحظة وفي كل موقف في حياتها لا شعوريًا، مبينة أن هذه الدنيا هي دار فناء ورحيل، ولا تستحق هذا التعلق، مقارنة بأبدية الآخرة التي لا تنتهي.

كما وثقت الفقيدة سرعة قائد الحافلة، عن طريق أحد البرامج وأرسلت صورة منها إلى أخوتها، حيث تضمنت هذه الصورة إشارة للسرعة حينها، حيث كتبت كلمة ” يا حافظ ” ، ووفقًا للصورة المرسلة كانت السرعة قد بلغت 145 كيلو متر في الساعة.

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