كلية تقدم هدايا غريبة لخريجيها في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف عدد من خريجي الكلية التقنية بمحافظة ميسان في الطائف، بتقديم الكلية لهم هدايا غريبة من نوعها، تتمثل في ” سكاريب ومشارط ” رديئة الصنع، وذلك خلال حفلة التخرج التي عقدتها الكلية أول أمس الأربعاء.

حيث أعرب بعض خريجي ” تقنية ميسان ” ، عن استياءهم من تلك الهدايا، لافتين إلى أن الهدايا الرديئة سببت لهم أضرارًا نفسية، خاصةً أنه كان من بينهم متخرجين بدرجة ” امتياز ” ، والذين كانوا يستحقون هدايا أكثر قيمة من ” السكاريب والمشارط والمفكات ” .

وأشار الخريجين، إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كانوا قد حذروا من استخدام هذه الأدوات في الدراسة والتطبيق لرداءة صنعها وخطورتها على مستخدميها، مؤكدين أن الكلية قد منعت من قبل إدخال الأدوات رديئة الصنع إلى الورش، كما منعت استخدام الأدوات المغشوشة، وهو الأمر الذي حدث عكسه تمامًا خلال حفل التخرج.

ومن جانبه، أوضح خليل الثقفي، عميد الكلية بمحافظة ميسان، أن الحفلة كانت لختام الأنشطة وتكريم جميع المتدربين المتفوقين، حيث بلغ عدد من تم تكريمهم أكثر من 35 متفوقًا و70 مشاركًا في الأنشطة المختلفة، والتي شملت أنشطة رياضية وكشفية، فضلًا عن أنشطة في السلامة والصحة المهنية.

كما أكد عميد الكلية، أن الهدايا التي تم تسليمها للمتفوقين متنوعة، حيث حصل الـ10 الأوائل على دروع، في حين حصل بقية المتفوقين على خطابات شكر، بينما تم تسليم الجميع حقائب صغيرة، تحتوي على معدات يمكن الاستفادة منها في صيانة الهواتف الجوالة.

ولفت ” الثقفي ” ، إلى أن عدد خريجي الدفعة الثالثة من ” تقنية ميسان ” قد بلغ ٢٥ خريج في تخصصي التقنية الكهربائية والإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد حفل تخرجهم.