” الدفاع الجوي ” يعترض صاروخا باليستيا في أجواء جازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراض صاروخ باليستي قادم من الأراضي اليمنية في أجواء منطقة جازان.

وأوضحت مصادر أن الصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف جازان وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي أضرار.