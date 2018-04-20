” الدفاع الجوي ” يعترض صاروخا باليستيا في أجواء جازان
تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراض صاروخ باليستي قادم من الأراضي اليمنية في أجواء منطقة جازان.
وأوضحت مصادر أن الصاروخ أطلقته المليشيات الحوثية الإيرانية لاستهداف جازان وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي أضرار.
ام لمياء[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 24 دقيقة
نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الجمعة، في اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان ……………والحمدلله.
وذكرت مصادر، أن الصاروخ تم التعامل معه بدقة وتم تفجيره في الجو، دون أن يتسبب في خسائر أو أضرار.