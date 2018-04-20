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” العبيكان ” للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

” العبيكان ” للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات “ العبيكان ” للاستثمار، عن حاجتها لموظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت مجموعة ” العبيكان ” أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– مدير الحسابات.
– مشغل أول آلات (عدد وظيفتين).
– مشغل قاطعة.
– مشغل آلات.
ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وللتفاصيل ومعرفة الشروط يرجي الدخول : هنا .


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