” العبيكان ” للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت مجموعة شركات “ العبيكان ” للاستثمار، عن حاجتها لموظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة.
وأوضحت مجموعة ” العبيكان ” أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.
وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:
– مدير الحسابات.
– مشغل أول آلات (عدد وظيفتين).
– مشغل قاطعة.
– مشغل آلات.
ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وللتفاصيل ومعرفة الشروط يرجي الدخول : هنا .
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