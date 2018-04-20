” العبيكان ” للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات “ العبيكان ” للاستثمار، عن حاجتها لموظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة.

وأوضحت مجموعة ” العبيكان ” أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

– مدير الحسابات.

– مشغل أول آلات (عدد وظيفتين).

– مشغل قاطعة.

– مشغل آلات.

ولفتت إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، وللتفاصيل ومعرفة الشروط يرجي الدخول : هنا .