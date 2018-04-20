  • الجمعة 20

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. نانسي عجرم تحصد جائزة أفضل فنانة لبنانية من الموريكس دور

بالفيديو.. نانسي عجرم تحصد جائزة أفضل فنانة لبنانية من الموريكس دور

بالفيديو.. نانسي عجرم تحصد جائزة أفضل فنانة لبنانية من الموريكس دور
نورة الشهري(صدى):

تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جائزة موريكس دور 2018 ، كأفضل فنانة لبنانية ، خلال الحفل الذي أٌقيم أمس بكازينو لبنان .

وقالت نانسي خلال تسلمها للجائزة ” مساء الخير أنا كتير سعيدة بوجودي معكن .. وأكيد بفضل تصويت الناس واختياراتهن أنا واقفة معكم الليلة كأفضل ألبوم وفنانة لبنانية ” .

وتابعت نانسي ” كلنا بنعرف أننا على مشارف انتخابات مجلس نيابي جديد فاتمني أختيار الشعب اللبناني لممثليه يكون صح ويكون لمصلحة لبنان الحبيبة ” .


الوسوم:,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة

مااجملهاا نانسي

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة

😍😍⁦❤️⁩

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة

يابخت زوجها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *