بالفيديو.. نانسي عجرم تحصد جائزة أفضل فنانة لبنانية من الموريكس دور
تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جائزة موريكس دور 2018 ، كأفضل فنانة لبنانية ، خلال الحفل الذي أٌقيم أمس بكازينو لبنان .
وقالت نانسي خلال تسلمها للجائزة ” مساء الخير أنا كتير سعيدة بوجودي معكن .. وأكيد بفضل تصويت الناس واختياراتهن أنا واقفة معكم الليلة كأفضل ألبوم وفنانة لبنانية ” .
وتابعت نانسي ” كلنا بنعرف أننا على مشارف انتخابات مجلس نيابي جديد فاتمني أختيار الشعب اللبناني لممثليه يكون صح ويكون لمصلحة لبنان الحبيبة ” .
همس[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
مااجملهاا نانسي
ماجد[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 1 ساعة
😍😍❤️
عمار[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
يابخت زوجها