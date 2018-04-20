بالفيديو.. نانسي عجرم تحصد جائزة أفضل فنانة لبنانية من الموريكس دور

نورة الشهري(صدى):

تسلمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جائزة موريكس دور 2018 ، كأفضل فنانة لبنانية ، خلال الحفل الذي أٌقيم أمس بكازينو لبنان .

وقالت نانسي خلال تسلمها للجائزة ” مساء الخير أنا كتير سعيدة بوجودي معكن .. وأكيد بفضل تصويت الناس واختياراتهن أنا واقفة معكم الليلة كأفضل ألبوم وفنانة لبنانية ” .

وتابعت نانسي ” كلنا بنعرف أننا على مشارف انتخابات مجلس نيابي جديد فاتمني أختيار الشعب اللبناني لممثليه يكون صح ويكون لمصلحة لبنان الحبيبة ” .