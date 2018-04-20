” بتكوين ” تتراجع إلى 8271 دولار.. و ارتفاع قوي لـ ” الريبل “

عادل الحربي(صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الجمعة، تراجعًا بمقدار دولارين، حيث استقرت عند 8271 دولارًا، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة، في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية نسبتها 4.60%.

حيث استقرت ” بيتكوين ” أعلى 8200 دولار، في حين شهدت ” الريبل ” ارتفاع قوي على مدار الأسبوع الماضي والذي ينتهي اليوم، مما دفع العملات الرقمية للوصول لمستويات غير معهودة، وأضاف إلى القيمة السوقية لها.

فيما تراجعت ” إثيريوم ” بنسبة 0.55% إلى 564 دولارًا، وانخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.80% إلى 962 دولارًا، في حين ارتفعت ” الريبل ” بنسبة 5.25% إلى 83 سنتًا، متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 33.55%.

يشار إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية، بلغت 361 مليار دولار، وذلك بعدما لامست 368 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق منذ منتصف مارس الماضي.