” تايم ” تختار سمو ولي العهد ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم

عادل الحربي(صدى):

قامت مجلة ” تايم الأمريكية ” ، بإختيار صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن قائمة اكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2018.

وأوضحت المجلة، أنها أختارت سمو الأمير محمد بن سلمان، ضمن قائمة القادة الأكثر تأيرًا في العالم؛ لأسباب عدة، من بينها:

– قيادة الفترة القصيرة التي تمكن خلالها من إنجاز إصلاحات كبرى.

– تغييرات في مختلف جوانب الحياة؛ سواء ” اجتماعية وسياسية وفكرية وثقافية ” .

– تمكين المرأة وجذب الاستثمارات، ومحاربة الإرهاب ونشر السلام.

وكانت مجلة ” تايم الأمريكية ” ، قد أصدرت قائمتها الشهيرة، التي اختارت فيها، اكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم في مجالات عدة.