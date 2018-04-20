الخدمة المدنية تستبعد 7 فتيات بعد ترشيحهن وتقضي على أحلامهن بشكل مفاجىء

حمود العنزي(صدى):

في واقعة غريبة فوجيء 7 فتيات باستبعادهن من وظائف ” أخصائيات مختبر ” من فرع الخدمة المدنية بالطائف؛ على الرغم من مرورهن بكافة المراحل واستيفاء الشروط لتسلم العمل.

وانتظرن الفتيات تسلم خطابات التوجيه من الشؤون الصحية إلى مناطق التعيين؛ إلا أنه بدلًا من ذلك تسلمن نبأ استبعادهن؛ دون ذكر أسباب لذلك الاستبعاد؛ بالإضافة لترشيح 7 أخريات بديلات.

وقالت الفتيات إنه تم ترشيحهن في 22-6-1439 في وظائف أخصائيات مختبر؛ حيث استكملن المفاضلة والمطابقة الوظيفية مرتين وتسلمن الأوراق الرسمية بالأسماء و المسميات الوظيفية لمراجعة المستشفيات وإنهاء إجراءات الكشف الطبي وتعبئة نموذج طلب التوظيف.

وراجعن الفتيات الخدمة المدنية؛ للوقوف على سبب الاستبعاد؛ حيث اتضح لهن أنه هناك شكوى عرقلت توظيفهن؛ وهو قرار غير مقنع، حسبما ذكرن.

وحملن الفتيات الخدمة المدنية مسؤولية تعرضهن لأذى نفسي؛ حيث أن بعضهن قدمن استقالات من وظائفهن المؤقتة على أمل الحصول على تلك الظائف الثابتة.

وحتى الأن لم تصدر وزارة الخدمة المدنية توضيح بشأن واقعة استبعاد الـ 7 فتيات.