حلول بسيطة للخروج من أزمتك العاطفية بسرعة

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة العلاقات الإنسانية شيرين عاطف، أن الثقة بالنفس والإرادة القوية هما من أسرار مواجهة أيّ من الأزمات أو المصاعب في الحياة، ولا بد أن تعي الفتاة جيداً أن الفشل في علاقة أو خروج شخص من حياتها ليس نهاية العالم، ولا بدّ أن تتعلّم أن تطوي صفحة أيّ علاقة فاشلة.

وتقدم خبيرة العلاقات الإنسانية في السطور التالية لكلّ فتاة حلولاً للخروج من الأزمات العاطفية، وهي:

1- لا مانع من الحزن

من حقكِ أن تحزني على العلاقة التي كنتِ ترتاحين لها، ولأنّك انفصلتِ عن شخص كان يمثّل لكِ الكثير، وكنتِ تكنين له أجمل المشاعر، لكن لا يجب أن تتمادي وتستسلمي لمشاعر الحزن والاكتئاب، فقط لا تجعلي الفترة تطول.

2- المشاركة مع شخص موثوق به

من الأفضل أن تسمحِي لشخص تثقينَ به كأختك أو صديقتك أن يشاطرك حزنك، فتَشاركُ الأحزان يخفّفها، ويجعلكِ أن تتخلّصين من تأثيرها بشكل أسرع.

3- التعبير عن مشاعرك

اسمحي لنفسك بالبكاء بصوت عالٍ، وعبِّري عن غضبكِ وحزنكِ كما يحلو لكِ، فلا تكتمي مشاعرك حتى لا تصابي بالاكتئاب، فتعبيرك عن الحزن يساعدك في التخلّص منه سريعاً.

4- قبول الواقع

من الأفضل دائماً أن تتقبّلي الحقيقة، ولا تعيشي على وهم أنّ المياه قد تعود لمجاريها، أو أنّه قد يعيد النظر في علاقتكما، فطالما أن شريككِ قد أخبركِ بالنهاية، فلتتقبلينها، وتغلقي صفحة الماضي.

5- كوني إيجابية

حاولي أن تفكّري بطريقة إيجابية، فلتتّخذي بعض القرارات الجريئة التي تحفزك لاستكمال حياتكِ، كالتخلّص من كلّ ما يربطك به من ذكريات، أو تتعلّمي هواية جديدة.

6- كوني واثقة بنفسك

ليس معنى أنّه ترككِ، أنكِ شخصية غير محبوبة، أو أنّ الخطأ في شخصيتكِ، فقد يكون هو الذي لم يستطِع التعامل معكِ، أو لم يستطِع تقدير قيمتك، أو أنّه يشعر أنكِ أفضل منه، وهذا يشعره بالنّقص، حاولي أن تفكري بطريقة تزيد من ثقتك بنفسك.

7- تمضية الوقت مع صديقاتك

لا تتكدَّري، وتتقوقعي داخل نفسك، حاولي تمضية معظم وقتك مع أكثر الصديقات مرحاً، ولتذهبي معهنّ لأماكن جديدة تبعث على الانطلاق والمرح، لتخففي آلامك، وتقضي عليها.