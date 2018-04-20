” فوكس ” تستثمر مليار دولار لفتح 600 شاشة عرض بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تشرع فوكس سينما المملوكة، لمجموعة ماجد الفطيم، التي مقرها دبي، في استثمار مليار ريال ” 533 مليون دولار ” ؛ لفتح 600 شاشة عرض بالمملكة، في الأعوام الخمسة المقبلة.

يجدر الإشارة إلى أن ” فوكس ” نالت أمس الخميس، رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائي بالمملكة، وأنها ستفتح دار عرض مزودة بـ 4 شاشات في الرياض،خلال الأيام المقبلة، من بينها شاشة ” آيماكس ” .

من الجدير بالذكر أيضًا، أن المملكة تنوي إقامة نحو 350 دار سينما، اضم أكثر من 2500 شاشة عرض، بحلول عام 2030؛ لخدمة السكان البالغ عددهم أكثر من 32 مليون نسمة.

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